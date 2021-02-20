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Altay, Osman Özköylü yönetiminde ilk galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı

20.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Altay, Osman Özköylü yönetiminde ilk galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi yapan iki takımın karşılaşmasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Altay, önemli bir galibiyet aldı.

Puanını 38'e çıkaran Altay, maç fazlası ve averajla 5. sıraya yükseldi. Teknik direktör Osman Özköylü'nün göreve gelmesinin ardından ilk maçında Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan Altay, bu hafta Adana Demirspor'u yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekipte 2 gol birden atan Marco Paixao, gol sayısını 16'ya çıkardı.

İlk devrede de Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Altay, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

- Adam Stackhowiak yine penaltı atışını kurtardı

2015-2016 sezonundan bu yana devam eden Türkiye kariyerinde Gaziantep, Denizlispor ve Altay'da forma giyen 34 yaşındaki Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Türkiye'de 9. kez penaltı golüne izin vermedi.

Gaziantep'in kalesini koruduğu 2016-2017'de TFF 1. Lig'de 3, 2017-2018'de ise 1 penaltı vuruşunda gole engel olan tecrübeli kaleci daha sonra Denizlispor formasıyla TFF 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda 1, geçen yıl da Süper Lig'de 3 penaltıyı engelledi.

Tecrübeli kaleci dün de Adana Demirspor karşısında Mehmet Akyüz'ün penaltı atışında topu kornere uzaklaştırdı.

Altay, 23. hafta mücadelesinde 23 Şubat Salı günü diğer İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaştıktan sonra 28 Şubat Pazar günü lider Giresunspor'a konuk olacak.

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