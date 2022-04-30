Altay, Süper Lig'de 5 hafta aradan sonra kazandı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay, bu galibiyete rağmen yarınki Göztepe-Çaykur Rizespor maçının sonucuna göre lige veda edebilir.

Yeni Hatay Stadı'nda konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u Leandro Kappel'in golüyle 1-0 mağlup eden Altay, puanını 33'e çıkardı. Ligde son galibiyetini 29. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık skorla alan siyah-beyazlı, ligde 5 hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligde kalmak için 42 puanlı Gaziantep FK ve 30 puanlı Çaykur Rizespor'la ligi aynı puanda bitirmesi gereken Altay, yarın İzmir'deki Göztepe-Çaykur Rizespor maçının sonucuna göre ligden düşebilir.

Çaykur Rizespor'un yarınki maçta puan kaybı yaşanması halinde Altay'la Çaykur Rizespor'un bitime 3 hafta kala lige veda etmesi kesinleşecek.

