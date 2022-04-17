Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Sonuna kadar pes etmeyeceğiz"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, lige tutunma mücadelelerinde sonuna kadar pes etmeyeceklerini bildirdi.

Kaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 17-18 gündür takımla olduklarını, fikstür gereği zorlu bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Oyuncuların motivasyonlarını artırmaya çalıştıklarını aktaran Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir karşısında ilk 40 dakikada istediğimiz gibi doğru oyunla rakibimize fazla pozisyon vermedik. Hatta öne geçebileceğimiz pozisyonlarda biraz daha becerikli olabilseydik avantaj sağlamamız an meselesiydi. Sonuç itibarıyla oyun disiplinini bozmadık. Aynı oyun mantalitesine devam ettik. Golü bulacağımızı biliyorduk ve bulduk. İkinci yarı hamlelerimiz olumlu oldu. Oyuncularımızın verdiği katkıdan memnunum. Daha iyisi olabilir miydi, elbette olabilirdi. Ama bu bir puan bizim için altın değerinde oldu. Bu puanın ne kadar değerli olduğunu herkes görecek. Bizim bu enerjiye ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Büyük Altay taraftarını son dakikada da olsa biraz sevindirdiğimizi düşünüyorum. Sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Onlar sadece inansın ve bizlere güvenmeye devam etsin."

