Altay, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, bu maç için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekipte futbolcular, ara vermeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde çalıştı.

Antrenmanın ilk bölümünü salonda yapan oyuncular, daha sonra sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

