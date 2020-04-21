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  4. Altaylı Erhan Kartal'dan Süper Lig için iddialı açıklamalar:

Altaylı Erhan Kartal'dan Süper Lig için iddialı açıklamalar:

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

"Süper Lig mücadelesinde diğer takımlara göre çok büyük avantajlarımız var"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın savunma oyuncusu Erhan Kartal, Süper Lig mücadelesinde diğer takımlara göre çok büyük avantajları olduğunu bildirdi.

Kartal, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında bazen evde bazen de tesislerde çalıştığını belirtti.

"Ligler bu haliyle tescil edilsin" önerisine katılmadığını vurgulayan Kartal, "İnsan sağlığı tabii ki çok önemli. Liglerin bitirilmesinden yanayım. Süper Lig yarışında takımlar arasındaki puan farkı çok az. 'Ligler bu şekilde tescil edilsin' söylemleri haksızlık olur. Herkesin düşüncesi sağlıklı bir ortam oluştuktan sonra ligler bitirilmesi yönünde." ifadelerini kullandı.

Erhan Kartal, bu sezon çekişmeli bir Süper Lig mücadelesi yaşandığını kaydetti.

8 takım arasındaki puan farkının çok az olduğunu aktaran Kartal, "Bu yarışta iki takım dışarıda kalacak. İlk iki doğrudan Süper Lig'e çıkacak, diğer dördü play-off oynayacak. Ancak biz dışarıda kalacak iki takımdan birisi asla olmayacağız. Süper Lig mücadelesinde diğer takımlara göre çok büyük avantajlarımız var. Hatta kendi aramızdaki sohbetlerde bile Süper Lig'e neden ilk ikiden çıkmayalım diye konuşuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

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Futbol SÜPERLİG TFF 1. Lig

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