Altekma, genç smaçör Selman Ateş'le anlaştı

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 18 yaşındaki smaçör Selman Ateş'i transfer etti.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Brezilya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde namağlup birinci olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Voleybol Takımı'nda forma giyen Selman Ateş'in yeni sezonda İzmir temsilcisi için mücadele edeceği belirtildi.

Selman Ateş'in çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giydiği aktarıldı.



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