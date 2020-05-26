Altıeylül Belediyesi bayramda boş durmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı evde geçirilirken Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve belediye ekipleri boş durmadı. Başkan Avcı, bayram boyunca bir dizi ziyaretler yaparken, belediye görevlileri de birçok noktada hizmet vermeye devam etti.

Başkan Avcı’dan bayram ziyaretleri

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Ramazan Bayramı münasebetiyle Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakım Evi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Feyyaz Çiftçi’nin de eşlik ettiği ve sosyal mesafeye riayet edilen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Emniyet noktalarına da ziyarette bulunan Başkan Avcı, Emniyet güçlerinin bayramını kutlayarak; “Mübarek bayram gününü aileleri ile değil de, bizlerin huzuru için nöbette geçiren Asayişimizin neferlerine minnettarım. Sağlık içinde güzel görevler, iyi bayramlar diliyorum” dedi. Emniyet güçlerine bayram tatlısı ikram etti. Başkan Avcı bayram ziyaretlerine, iki yeğenine annelik ve babalık yapan Şehriye Yalçın’ı, annesi ve kardeşi ile yaşayan engelli Bekir Gül’ü ziyaret ederek devam etti. Vatandaşlarla sohbet eden Avcı Koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirdi, gönüllerini aldı.