Altıeylül Belediyesi Kovid-19 için önlemleri aldı

Dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Kovid-19’un Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başlayan Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde tam anlamıyla korona virüs seferberliği ilan etti. Altıeylül Belediyesi olarak tüm birimleriyle korona virüs ile mücadele ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hasan Avcı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, “Çok mecbur kalmadıkça vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Yerel yönetimler olarak biz üzerimize düşeni yapıyor, ilçemiz genelinde alınabilecek tüm tedbirleri alıyoruz. Önlem amaçlı kapatılan iş yerlerinin denetimini yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda herhangi bir aksaklık görürlerse 444 06 09 nolu hatta ve 0 533 154 01 01 nolu whatsapp hattımıza başvurabilirler. Devletin tüm kurumları büyük bir uyum içinde koordineli bir şekilde görev başında. Korona virüs mücadelemiz yanında belediyemiz diğer hizmetlerini de aksatmadan sürdürme gayreti içindeyiz” dedi.

Kamuya açık alanlar ve binalar dezenfekte ediliyor Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinin hemen ardından kamuya açık alanlarda dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Başkan Avcı, 17 ayrı özel ekiple gece gündüz korona virüs mücadelesini sürdürdüklerini ifade etti. Avcı, “Kamusal açık alanların dezenfekte çalışmaları için özel ekipler kurduk. Altı ayrı ekip sahada gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan tüm park ve bahçelerin ve bu alanlardaki tüm semt spor sahaları, çocuk oyun gurupları, fitness spor aletleri, oturma bankları gibi ekipmanların dezenfekte çalışmaları belirli periyotlarla yapılıyor. Yine hem merkez hem kırsal mahallelerimizde bulunan, muhtarlık binaları, sağlık ocakları, eczaneler, ibadethaneler, okullar, belediyemiz ana hizmet binası ve diğer hizmet binalarımız, cadde ve sokaklar, ATM’ler, şüpheli hasta taşıyan 112 ambulansları, kamu araçları, öznesi insan olup risk yaratabilecek tüm alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızı büyük bir özveriyle gerçekleştirdik” dedi.

Belediye kiracılarından geçici bir süre kira alınmayacak

Milletçe birlik ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması gereken bir dönemde olunduğunu ifade eden Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesine ait olan iş yerlerinden geçici olarak kira alınmayacağını söyledi. Avcı, “Belediyemiz tarafından kiraya verilen iş yerlerinde kiracı olarak faaliyet gösteren işletmecilerden risk süreci boyunca faaliyetlerine devam edemediği dönemlere ilişkin kira bedellerinin alınmaması/ötelenmesi konularında gerekli çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

Ayrıca, nikah hizmetlerinde de değişikliğe gittiklerini belirten Avcı, “Belediyemiz Nikah Salonu evlendirme işlemlerimiz devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak nikah sırasında evlenecek olan çiftin yanına resmi olarak gerekli olan iki nikah şahidi dışında misafir kabul etmiyoruz. Nikah salonumuz düzenli olarak her nikah sonrası dezenfekte edilmektedir” diye konuştu.

ALGEM vefa timi sahada

Başkan Hasan Avcı Balıkesir Valiliğinin önderliğinde kurulan VEFA Timi ile koordineli olarak yürütülen 65 yaş üzeri, ihtiyaç sahibi ve kronik rahatsızlığı olup evden çıkmaları sakıncalı olan vatandaşlar için Altıeylül Gelişim Merkezi ALGEM ekipleriyle çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Avcı özellikle ihtiyaç sahibi olmamasına rağmen gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşmasına engel olan vatandaşları vicdanlarına bıraktıklarını söyledi. Avcı, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir mantığıyla hareket ediyoruz. Bizleri arayıp ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden vatandaşlarımızın evlerine gidip ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. 65 yaş üzeri olup alış verişini karşılayacak kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için ALGEM ekiplerimiz haftanın 7 günü görev başındalar. Ne yazık ki bu durumu suistimal eden vatandaşlarımız da var. İhtiyaç sahibi olmadıkları halde bizi arayıp ekiplerimizin gerçek ihtiyaç sahiplerine ayıracakları zamanı harcıyorlar. Bu durum bizleri çok üzüyor” şeklinde konuştu.