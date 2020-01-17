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  4. Altıeylül Belediyesi meslek edindiriyor

Altıeylül Belediyesi meslek edindiriyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi bünyesinde devam eden kurslarda vatandaşlar hem öğreniyor, hem meslek sahibi oluyor.

Altıeylül Belediyesi bünyesinde devam eden kurslarda vatandaşlar hem öğreniyor, hem meslek sahibi oluyor. 2015 yılında sosyal alanda hizmet vermeye başlayan Altıeylül Gelişim Merkezi ALGEM’de vatandaşlara ücretsiz olarak mesleki eğitim kursları veriliyor.
Kısa adı ALMEK olan Altıeylül Meslek Edindirme Kursları farklı eğitim alanlarıyla ivme kazanırken Altıeylüllü hanımlar meslek sahibi oluyor. Gazi Osman Paşa Mahallesinde bulunan ALGEM’de kurslara katılan ve küçük çocuklarını bırakacak yeri olmayan kursiyerlere aynı binada bedelsiz kreş hizmeti de veriliyor. 2019 itibariyle; Diksiyon, Takı Yapım teknikleri, Çocuk gelişimi ve bakımında temel Bilgiler ve Etkinlikler, Okuma-Yazma 2. kademe, Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programı, Bilgisayar İşletmenliği, İngilizce A2 Seviyesi, Pastacı Çırağı, Aşçı Çırağı, Yatak Odası tekstili Hazırlama, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Öz Bakıma Destek Elemanı, Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler İçin Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, Dekoratif Ahşap Süsleme, Kadın Giysileri Dikimi (iç giyim), Kadın Dış Giysileri Dikimi alanlarında 42 kurs açılırken bu kurslardan 921 kursiyer sertifika aldı. Yine aynı dönem içerisinde sertifika almaya hak kazanan 71 kursiyer farklı kurumlarda ve özel sektörde istihdam edilirken, 2020 itibariyle 345 kursiyer ile kurslar devam ediyor.
Sanata da dokunuluyor
Altıeylül Türk Müziği Eğitimi ve Sanat Merkezi Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise caddesinde müzik alanında hizmet vermeyi sürdürüyor. Sanat Yönetmenliğini Sıtkı Sahil’in yaptığı Sanat Merkezi’nde Bağlama, Keman, Klarnet, Ney, Dini Musiki, Ritim Sazlar, Ses Eğitimi, Gitar, Piyano, Kabak Kemane alanlarında açılan kurslarda 2019’dan bu yana 160 kursiyer müzik eğitimi aldı. Ayrıca, Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen ‘Bir Saat Beş Dakika’ konserleri ile yıl boyunca vatandaşlara müzik ziyafeti sunuluyor. Özellikle aileler cüzi bir ücret ile çocuklarına müzik eğitimi aldırdıkları için mutlu olduklarını dile getirirken Sanat Merkezi’nin beklentilere fazlasıyla cevap verdiğini ifade ediyor.

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