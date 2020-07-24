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Altıeylül Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek oluyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Altıeylül Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük etmek istediklerini söyledi.
Altıeylül tarımın merkezi
Altıeylül’ün 180 bini aşan nüfusu ile Balıkesir’in en büyük ilçelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Avcı, bundan dolayı Altıeylül’ü tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerini belirterek, Balıkesir’imiz Türkiye’yi doyuran il. Bizde Altıeylül olarak tarımsal üretim anlamında Balıkesir’in en büyük parçalarından birisiyiz. Bölge olarak “Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu ve en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu belirten Başkan Avcı. Biz biliyoruz ki; Altıeylül’ü ticaretinin ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir.
Başkan Avcı. ““Organik tarıma önem veriyoruz”
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler için ayrı bir parantez açan Başkan Avcı, şöyle devam etti; Bulunduğumuz alanda tıbbi ve aromatik bitkiler grubuna giren lavanta yetiştiriyoruz ve başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca organik sebze ve meyve üretimine de başladık. Diğer yandan ise yapmış olduğumuz uygulamalarla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına, önümüzde ki günlerde öğrencilerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek onların burada kendi elleriyle ürünler yetiştirmesini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Altıeylül’ümüz için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır.” diye konuştu.
Başkan Avcı sözlerini “Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız” diyerek noktaladı.

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