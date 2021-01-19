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Altıeylül Belediyesi yaban hayatını unutmadı

19.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Altıeylül Belediyesi, kış şartlarında beslenmekte sıkıntı çeken yaban hayvanlarını unutmayıp ormana kemik, buğday ve ekmek bıraktı.Altıeylül Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü, Altıeylül Belediye Spor Kulübü’nün lisanslı Judo Öğrencileri ile birlikte soğuk kış günlerinde yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarını yalnız bırakmadılar.

Altıeylül Belediyesi, kış şartlarında beslenmekte sıkıntı çeken yaban hayvanlarını unutmayıp ormana kemik, buğday ve ekmek bıraktı.
Altıeylül Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü, Altıeylül Belediye Spor Kulübü’nün lisanslı Judo Öğrencileri ile birlikte soğuk kış günlerinde yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarını yalnız bırakmadılar. Yiyecek bulamadıkları için kırsal mahallelere kadar inen yaban hayvanları hem vatandaşlar için hem de kendileri için tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Bu tehlikenin önüne geçerek doğal yaşamın devamlılığının sağlanabilmesi için özellikle kış aylarında doğaya yiyecek bırakılması hepimizin sorumluluğunda olan bir durum. Bu sorumluğun bilincinde olarak harekete geçen Altıeylül Belediyesi, aynı bilinci gençlere de aşılayabilmek için birlikte doğaya çıkarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Altıeylül Belediye Spor Kulübü’nün lisanslı Judocuları yaban hayvanların ulaşabileceği yerlere kemik, buğday ve ekmek gibi temel gıda ürünleri bırakarak doğal yaşama destek oldular.
Başkan Avcı “Bu kutsal görevde sadece insanlardan sorumlu değiliz”
Merkez-kırsal demeden hayvan sevgisini yaşayan ve yaşatan Altıeylül Belediyesi, daha önce de karantinadan en çok etkilenmiş olan sokak hayvanlarını yalnız bırakmamıştı. Sokak hayvanları için olan faaliyetleri halen devam eden Altıeylül Belediyesi, yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısını da göz ardı etmedi. Hz. Ömer’in ‘Dağlara Buğdaylar Serpin, Müslüman Ülkede Kuşlar Aç Demesinler’ sözüyle yola çıktıklarını söyleyen Başkan Avcı “Müslüman memlekette aç ve açıkta bir kişi olsa, bunun hesabı bizden sorulur. Yaptığımız bu kutsal görevde sadece insanlardan sorumlu değiliz. Allah’ın dilsiz kulları da bizim sorumluluğumuzdadır. Sokak hayvanları ile ilgili olan faaliyetlerimiz hali hazırda zaten devam ediyor. Kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban yaşamına da destek olmamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bu düşüncenin de gelecek nesillere aktarılarak içselleştirilmesi için Gençlik Spor Müdürlüğü’müz çok güzel bir etkinlik düzenleyerek Judocu genç arkadaşlarımı bu işe vesile etmiştir. Bizler de Allah’ın izniyle hem yaban hayatına hem de gençlerimize faydalı olabilmek adına böyle güzel faaliyetlere devam edeceğiz” dedi.

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