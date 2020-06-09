YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Altıeylül’de jandarmadan kenevir operasyonu

Altıeylül’de jandarmadan kenevir operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri Altıeylül ilçesinde evlerinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.Ç.

Altıeylül’de jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Altıeylül ilçesinde evlerinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.Ç. ve E.D. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan kontrollerde 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli 2 kişi hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.