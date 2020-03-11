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Altıeylül’de umuma açık alanlar dezenfekte ediliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

Altıeylül Temizlik İşleri ekipleri rutin olarak yaptıkları temizlik faaliyetlerini arttırarak ilçe genelinde ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapıyor.Altıeylül ilçesi genelinde evsel ve kaba atıkların toplanması, alan temizliği yanı sıra ortak kullanım alanları olan camii, tuvalet ve üst geçitlerde temizlik faaliyetlerini sürdüren Altıeylül Temizlik İşleri ekipleri Dünya genelinde görülen corona virüsü nedeniyle dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi.Temizlik faaliyetleri hakkında bilgi veren yetkililer Altıeylül‘de temizlik hizmetinin 7/24 esasıyla yapıldığına dikkat çekti.

Altıeylül Temizlik İşleri ekipleri rutin olarak yaptıkları temizlik faaliyetlerini arttırarak ilçe genelinde ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Altıeylül ilçesi genelinde evsel ve kaba atıkların toplanması, alan temizliği yanı sıra ortak kullanım alanları olan camii, tuvalet ve üst geçitlerde temizlik faaliyetlerini sürdüren Altıeylül Temizlik İşleri ekipleri Dünya genelinde görülen corona virüsü nedeniyle dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi.
Temizlik faaliyetleri hakkında bilgi veren yetkililer Altıeylül‘de temizlik hizmetinin 7/24 esasıyla yapıldığına dikkat çekti. Yetkililer, merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere umuma açık alanlar olan tuvalet, cami ve geçitlerde rutin olarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirdiklerini belirtti. Cumartesi pazarı mevkisinde bulunan üst geçitte yürüyen merdiven ve asansörlerde geniş kapsamlı bir temizleme ve dezenfekte çalışması yapan Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ayrıca camiler, umuma açık tuvaletler ve çöp kovalarında dezenfekte çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

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