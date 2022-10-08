Altın karışımlı özel boya kullandığı motifler çiniye "değer" kattı

MUHARREM CİN - Kütahyalı kadın çini ustası Yıldız Söğüt'ün İtalya'dan getirttiği 100 gramı 15 bin lira civarındaki altın karışımlı özel boyayla çizdiği motifler çinilerine ayrı bir değer kattı.

Fatih Mahallesi'ndeki bir çini atölyesinde sanatı öğrenerek usta olan bir çocuk annesi 49 yaşındaki Söğüt, iki yıl önce de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Çini Sanatı ve Tasarımı Programından mezun oldu.

Söğüt, klasik çini çalışmalarının yanı sıra İtalya'dan getirttiği altın karışımlı boyayla özel tasarımlar hazırlamaya başladı.

Atölyesinde çalışmalarını sürdüren Yıldız Söğüt, AA muhabirine, kendine özgü tasarımlarla çini sanatına katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Son bir yıldır çini motiflerinde altın karışımlı boyayla tasarımlara yöneldiğini anlatan Söğüt, "Deneme ve yanılmayla bulduğum yöntemle altının zarafetini çininin estetiğine harmanladım. Sonuçta çok güzel, muhteşem eserler ortaya çıktı. Altın çiniye çok ihtişam kattı. Çini zaten çok değerli bir eser. Böylece daha da değeri arttı. Vazo, tabak ve karo gibi birçok eserde altın karışımlı boyayı uyguladım ve güzel sonuçlar aldım." diye konuştu.

Söğüt kullandığı boyada yüzde 8 oranında altın bulunduğunu aktardı.

Altın karışımlı boyayla yapılan çinilerin çok beğenildiğini dile getiren Söğüt, "Görenler önce inanmıyor. Yapım aşamalarını gösterince daha değerli olduğunu fark ediyorlar. Altını tabakta kullanmak daha kolaydır. Ama vazoda kullanmak gerçekten çok zor. Çünkü çok ince fırçalarla çalışıyoruz. Bu da herkesin yapabileceği bir iş değil." ifadesini kullandı.

- Yabancı turistler satın alıyor

Altın karışımlı boyayla yapılan çinilerin üç kez fırınlandığını aktaran Söğüt şöyle devam etti:

"Bu durum oldukça riskli. Çini eserler normalde bisküvi halindeyken 1000 derecedeki fırında pişirilir. Daha sonra motiflerle süslendikten sonra sırlanarak (kaplama işi) 900 derecelik fırında ikinci kez pişirilir. Altın karışımlı boyayı sırın üstüne kullandığımız için ise 600 derecede üçüncü kez pişiriliyor. Yurt dışından ithal edilen ve 100 gramı 15 bin lira civarında olan, içinde 8 gram eritilmiş altın bulunan boya çini eserlerin maliyetini ikiye katlıyor. Eserin boyutuna ve motiflerine göre 5 ila 20 gram arasında altın karışımlı boya kullanıyorum."

Altın boya motifli çinilere daha çok yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktaran Söğüt, "Yaptığımız eserleri İstanbul ve Kapadokya'ya gönderiyoruz. Çinilerimizi satan toptancıların verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan gelen turistler bunları daha çok alıyor." dedi.

Söğüt, altın karışımlı boyayı ağırlıklı olarak çini eserlerdeki hat motifleri üzerinde uyguladıklarını sözlerine ekledi.

