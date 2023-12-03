Altın Kelebek'e Madrigal'in bateristi Sanlı Akgül sözleriyle damga vurdu: 'Yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var'

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni, 3 Aralık akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşti. Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın sunuculuğu ile gerçekleşen gecede duygusal ve eğlenceli anların yaşandı. Geceye konuşmasıyla damga vuran isimlerden biri de Madrigal grubunun gitaristi oldu.

"YETENEKLERİNİ BİLE FARK EDEMEDEN ÖLEN ÇOCUKLAR VAR"

2020 yılında yayınladığı “Seni Dert Etmeler” adlı şarkısıyla uzun süre müzik listelerinden düşmeyen Madrigal 'En İyi Müzik Grubu' ödülünün sahibi oldu. Ödül aldıktan sonra konuşan Madrigal'in bateristi Sanlı Akgül, Gazze'deki savaşa dikkat çekti. Akgül, "Hayallerine ulaşmayı bırakın, yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var. Çok yakın bir yerde. Burdan Gazze'deki çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Salondaki herkesten alkış alan Sanlı Akgül sözlerini 'Bu ödülü bize layık gördüğünüz için teşekkür ederim' diyerek bitirdi.







