49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? Onur Atilla, Kerem Bürsin taklidiyle herkesi kahkahaya boğdu

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne birçok ünlü sima katıldı. Oldukça görkemli geçen gecede yılın en başarılı isimleri ve yapımları seçildi. Törende 30 farklı daldan oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödüller verildi.
Gecede Show TV'nin ekran klasiği programı Güldür Güldür Show en iyi komedi dizisi ödülünü kazandı. Ödülü almak için sahneye çıkan ekipten Onur Atilla'nın Kerem Bürsin taklidi ise tüm salonu ve izleyicileri kahkahaya boğdu. Kerem Bürsin'in ödülü aldıktan sonra İngilizce konuşmasından sonra sahneye çıkan Güldür Güldür ekibi o konuşmayı ti'ye aldı.
Oyuncu Kerem Bürsin'in sesini ve konuşmasını 'Okey okey all right, the man' gibi ingilizce kelimeler söyleyerek taklit eden Onur Atilla sosyal medyada gündem oldu.
Atilla son olarak, "Benim İngilizcem bu kadar" diyerek, büyük alkış aldı.
Oldukça görkemli geçen gecede 30 farklı dalda ödül sahiplerine teslim edildi.
En iyi kadın oyuncu: Pınar Deniz / Yargı dizisi Kanal D
En iyi erkek oyuncu: Salih Bademci / Dilek Taşı dizisi Kanal D, Kulüp ve Terzi Netflix
En iyi dizi: Yalı Çapkını Star TV
En iyi dizi çifti: Seranay Sarıkaya-Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisi Show TV
Başarı ödülü: Yargı dizisi
En iyi çocuk oyuncu: Ada Erma Kulüp-Netflix
En iyi romantik komedi dizi: Ya Çok Seversen dizisi Kanal D
En iyi romantik komedi kadın oyuncu: Hafsanur Sancaktutan - Ya Çok Seversen dizisi Kanal D
En iyi romantik komedi erkek oyuncu: Kerem Bürsin - Ya Çok Seversen dizisi Kanal D
En iyi komedi dizisi kadın oyuncu: Ecem Erkek - Güzel Günler Show TV
En iyi komedi dizisi erkek oyuncu: Çağlar Çorumlu - Ayak İşleri Gain
En iyi komedi dizisi: Güldür Güldür Show Show TV
Yaşam boyu başarı ödülü: Nükhet Duru
En iyi erkek şarkıcı: Edis
En iyi kadın şarkıcı: Melike Şahin
En iyi fantezi müzik kadın sanatçı: Derya Bedavacı
En iyi fantezi müzik erkek sanatçı: Hakan Altun
En iyi yarışma: MasterChef All Star
En İyi Spor Programı: BEIN SÜPER LİG
En İyi Rapçi: BLOK3
Pantene YIldızı Parlayanlar: ÖZGE YAĞIZ - SILA TÜRKOĞLU - SİMAY BARLAS - CANER TOPÇU