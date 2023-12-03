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  4. 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? Onur Atilla, Kerem Bürsin taklidiyle herkesi kahkahaya boğdu

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? Onur Atilla, Kerem Bürsin taklidiyle herkesi kahkahaya boğdu

03.12.2023 22:24 | Son Güncelleme:
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49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri düzenlenen görkemli geceyle sahiplerini buluyor. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye izleyicilerin de ilgili oldukça yoğun oldu. Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunduğu 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesi sosyal medyada da gündem oldu. En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazanan Güldür Güldür Show ekibinden Onur Atilla'nın Kerem Bürsin taklidi ise tüm salonu kahkahaya boğdu.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne birçok ünlü sima katıldı. Oldukça görkemli geçen gecede yılın en başarılı isimleri ve yapımları seçildi. Törende 30 farklı daldan oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödüller verildi.

KEREM BÜRSİN TAKLİDİYLE KIRDI GEÇİRDİ

Gecede Show TV'nin ekran klasiği programı Güldür Güldür Show en iyi komedi dizisi ödülünü kazandı. Ödülü almak için sahneye çıkan ekipten Onur Atilla'nın Kerem Bürsin taklidi ise tüm salonu ve izleyicileri kahkahaya boğdu. Kerem Bürsin'in ödülü aldıktan sonra İngilizce konuşmasından sonra sahneye çıkan Güldür Güldür ekibi o konuşmayı ti'ye aldı.

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"BENİM İNGİLİZCEM BU KADAR"

Oyuncu Kerem Bürsin'in sesini ve konuşmasını 'Okey okey all right, the man' gibi ingilizce kelimeler söyleyerek taklit eden Onur Atilla sosyal medyada gündem oldu.
Atilla son olarak, "Benim İngilizcem bu kadar" diyerek, büyük alkış aldı.

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ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULUYOR

  1. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde saat 19.00'da başladı. Verilen ödüllerin yanı sıra yapılan sahne performanslarıyla da her yıl büyük ses getiren törende bu kez Nükhet Duru, İrem Derici, Norm Ender, Semicenk ve Samira Efendi seyirci karşısına çıktı.

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Oldukça görkemli geçen gecede 30 farklı dalda ödül sahiplerine teslim edildi.

İŞTE 49. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANAN İSİMLER

En iyi kadın oyuncu: Pınar Deniz / Yargı dizisi Kanal D

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En iyi erkek oyuncu: Salih Bademci / Dilek Taşı dizisi Kanal D, Kulüp ve Terzi Netflix

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En iyi dizi: Yalı Çapkını Star TV

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En iyi dizi çifti: Seranay Sarıkaya-Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisi Show TV

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Başarı ödülü: Yargı dizisi

En iyi çocuk oyuncu: Ada Erma Kulüp-Netflix

En iyi romantik komedi dizi: Ya Çok Seversen dizisi Kanal D

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En iyi romantik komedi kadın oyuncu: Hafsanur Sancaktutan - Ya Çok Seversen dizisi Kanal D

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En iyi romantik komedi erkek oyuncu: Kerem Bürsin - Ya Çok Seversen dizisi Kanal D

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En iyi komedi dizisi kadın oyuncu: Ecem Erkek - Güzel Günler Show TV

En iyi komedi dizisi erkek oyuncu: Çağlar Çorumlu - Ayak İşleri Gain

En iyi komedi dizisi: Güldür Güldür Show Show TV

Yaşam boyu başarı ödülü: Nükhet Duru

En iyi erkek şarkıcı: Edis

En iyi kadın şarkıcı: Melike Şahin

En iyi fantezi müzik kadın sanatçı: Derya Bedavacı

En iyi fantezi müzik erkek sanatçı: Hakan Altun

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En iyi yarışma: MasterChef All Star

En İyi Spor Programı: BEIN SÜPER LİG

En İyi Rapçi: BLOK3

Pantene YIldızı Parlayanlar: ÖZGE YAĞIZ - SILA TÜRKOĞLU - SİMAY BARLAS - CANER TOPÇU


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