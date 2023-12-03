Altın Kelebek Ödülleri gecesine sunucu Cem Davran'ın Atatürk sözleri damga vurdu! 'Es geçenler var ama ben...'

Pantene Altın Kelebek Ödülleri çok konuşulacak bir giriş konuşmasıyla birlikte gerçekleşti. Gecenin sunucusu Cem Davran, ödül törenine başlamadan Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu. Sözleri gündem oldu.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne birçok ünlü sima katıldı. Oldukça görkemli geçen gecede yılın en başarılı isimleri ve yapımları seçildi. Törende 30 farklı daldan oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödüller verildi.

ATATÜRK'LE İLGİLİ SÖZLERİ UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Törende Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan Cem Davran, konuşmasının ardından uzun süre alkışlandı.

Çağla Şıkel ile birlikte gecenin sunuculuğunu yapan Cem Davran, gecenin açılış konuşmasında Atatürk'ü anarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

"ES GEÇENLER VAR AMA..."

Davran yaptığı konuşmada "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim... Bu Cumhuriyet’i ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına borçluyuz. Bayanlar baylar, bu Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun " dedi.

Sözlerinin ardından Davran, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Oyuncunun konuşmasını gören kullanıcılardan 'Biz de unutmadık', 'Es geçemezler', 'Senin de 100. yılın kutlu olsun Cem Davran', 'Helal olsun' gibi yorumlar geldi.







