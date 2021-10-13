YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Altın madalyalı özel sporcu Hüseyin Dinç'ten Vali Aydoğdu'ya ziyaret

Altın madalyalı özel sporcu Hüseyin Dinç'ten Vali Aydoğdu'ya ziyaret

13.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın madalyalı özel sporcu Hüseyin Dinç'ten Vali Aydoğdu'ya ziyaret

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nın oyuncularından Hüseyin Dinç, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Hüseyin Dinç ve beraberindeki annesi Aysel Dinç, babası Hasan Dinç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilisi Cem Elibol, Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Şükran Gevenç, Vali Aydoğdu'yu ziyaret etti. Aydoğdu, şampiyon sporcu Hüseyin Dinç'i kucaklayarak 'Şampiyon hoş geldin' diyerek karşıladı.

Hüseyin Dinç'in sıcak ve içten davranışları karşısında duygulanan Aydoğdu, yaptığı açıklamada, milli sporcuyla Aksaray olarak gurur duyduklarını belirterek, tüm takımı tebrik etti.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı Aksaray'da kampa davet eden Aydoğdu, "Aksaray, kamp alanı ve diğer spor altyapısına sahip bir kent. Sizleri burada ağırlamak isteriz." diye konuştu.

Vali Aydoğdu, "İtalya'dayken en çok neyi özledin?" sorusuna "En çok çayı özledim." diye cevap veren Hüseyin Dinç ile çay bahçesine giderek çay içti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldıABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldı
Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:

Aksaray Namaz Vakitleri 13 Ekim Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
12:35
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:32

Aksaray Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Arif Meydan Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Yeni Ağaören Eczanesi
Agacoren
Eskıl Eczanesi
Eskil
Şifa Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.