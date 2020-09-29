Altın Portakal Sinema Tırı yollarda

Altın Portakal Sinema Tırı ilçelerde açık hava gösterimleriyle festival coşkusu yaşatmayı sürdürüyor. Manavgat ve Korkuteli’de sinemaseverler için, usta oyuncu Çetin Tekindor’un başrolünde olduğu ‘Babam’ filminin gösterimi gerçekleştirildi.

3 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım sürerken Altın Portakal Sinema Tırı ilçeleri gezmeye başladı. İlçe meydanları, parklar, okul bahçesinde park eden sinema tırı, ücretsiz film gösterimleri ile Antalyalılarla buluşuyor. Altın Portakal Sinema Tırı, Manavgat Cumhuriyet Meydanı Altı Sanat Çarşısı’nda ve Korkuteli Seyir Tepesi’nde sinemaseverlerle buluştu. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar açık havada sinema keyfi yaşadı. Yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı, usta oyuncular Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil ve Cezmi Baskın gibi isimlerin rol aldığı film ilgiyle izlendi.

