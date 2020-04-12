Altındağ Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların acil ihtiyaçlarını temin etti

Ankara’da korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Altındağ Belediyesi, 250 hanenin ekmek ve eczane gibi acil ihtiyaçlarını temin etti. Altındağ Belediyesi ayrıca ilçe genelinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için 500 kilogram mama dağıttı.

Altındağ’da sokağa çıkma yasağı Altındağlıları mağdur etmedi. 250 hanenin ekmek ve eczane gibi acil ihtiyaçları temin edilirken, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla sokak hayvanları da unutulmadı. Vatandaşların mağdur olmaması için seferber olduklarını söyleyen Balcı, “İki gün sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine, gece geç vakitlerde hemen bir eylem planı yaptık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alınabilmesi için ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın da beslenebilmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Bu süreçte ekip ve personel sayımızı sınırlı tutmuş olsak da herkese yetişebildik. Ekiplerimiz büyüklerimizin alışveriş gereksinimi için yardıma koştu. Acil ihtiyacı olanlar için ekiplerimiz hemen devreye girdi. Altındağ’da hiç kimsenin kendini yalnız ve kimsesiz hissetmemesi için elimizden geleni yaptık. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde 250 hanenin ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.