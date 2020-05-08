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Altındağ Belediyesinden taksici esnafına müjde

ANKARA HABERLERİ  | 08.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi, esnafların yanında olmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi, esnafların yanında olmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla Covid-19 ile mücadele sürecinde zor günler geçiren ve belediyenin kiracısı olan 12 taksi durağından 3 ay boyunca kira alınmayacak.
Korona virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana vatandaşların yanında olan Altındağ Belediyesi, kendisine kira ödemesi yapan taksi duraklarına rahat nefes aldıracak bir karara imza attı. Taksi duraklarının belediyeye olan kira ödemeleri 3 ay boyunca ertelendi.
Yaşanan zor günlerde vatandaşlara her konuda rahat nefes aldırmak için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Belediyemize kira ödemesi yapan 12 taksi durağımız var. Bu duraklarda onlarca şoför esnafımız hizmet veriyor. Onların aileleri var, çoluk çocukları, bakmakla yükümlü oldukları insanlar var, kendilerine göre ödemeleri var. İçerisinde olduğumuz dönemde herkesin işleri ve dolayısıyla ödemeleri sarsıldı. Bu nedenle kendilerine destek olmak, biraz olsun rahat nefes aldırmak istedik. Bu zorlu süreçte belediyemize kira ödeyen 12 taksi durağımızın kiralarını 3 ay süreyle erteleme kararı aldık" dedi.
Başkan Balcı, “Taksici kardeşlerimizi biraz olsun rahatlatabildiysek ne mutlu bize. Bu zorlu günlerde daha çok birlik olmalı, birbirimize daha çok destek olmalıyız. El ele vereceğiz, bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

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