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Altındağ’da "Alo Covid” hattı

ANKARA HABERLERİ  | 08.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için “Psikososyal Destek Hattı” kurdu.Korona virüsle mücadelenin ilk günlerinden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi, vatandaşların psikolojik destek alabilmeleri için “Psikososyal Destek Hattı” uygulamasını başlattı.

Altındağ Belediyesi, sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için “Psikososyal Destek Hattı” kurdu.
Korona virüsle mücadelenin ilk günlerinden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi, vatandaşların psikolojik destek alabilmeleri için “Psikososyal Destek Hattı” uygulamasını başlattı. Her biri kendi alanlarında uzman psikolog ve sosyologların görev yaptığı “Psikososyal Destek Hattı”na 507 00 88 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Uzman sosyolog ve psikologlar, bu hat üzerinden vatandaşlara psikolojik destek veriyor.

“Fiziksel sağlık kadar, psikolojik sağlık da önemli”
Korona virüsle mücadele günlerinde Altındağ’da yaşayan vatandaşların fiziksel sağlıklarını olduğu kadar psikolojik sağlıklarını da önemsediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Vatandaşlarımızın günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, sürece dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi duygu ve düşüncelerinin olması gayet normal Psikososyal Destek Hattımız, içerisinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle bu ve buna benzer belirtileri yaşayan, bu tarz duygular içerisinde olan vatandaşlarımıza destek vermek amacıyla devreye sokuldu” dedi.
Psikososyal Destek Hattı’na 0312 507 00 88 numaralı telefondan ulaşılabileceğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Altındağlı vatandaşlarımız hiçbir zaman yalnız değil, ihtiyaç durulan her durumda herkese bir telefon kadar yakınız” ifadelerini kullandı.

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Alara Eczanesi
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Linda Eczanesi
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