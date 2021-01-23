YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Altındağ’da miniklerin karne sevinci

Altındağ’da miniklerin karne sevinci

23.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Minik öğrencilere karnelerini Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı verdi.
Altındağ’daki Ali Ersoy, Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerinde öğrenim gören minikler karnelerini aldı. Miniklerin karne sevincine Başkan Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Balcı, ‘’Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun hayatındaki en önemli deneyimdir. Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor. Onlar iyi bir eğitim alsın, hayata güzel bir biçimde hazırlansın diye durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Alibey Eczanesi
Cankaya
Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Belen Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Deva Eczanesi
Cankaya
Taşkan Eczanesi
Cankaya
Yeni Narçiçeği Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Başkan Ertuğrul Çetin, minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Başkan Ertuğrul Çetin, minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Başkan Ertuğrul Çetin, minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Başkan Ertuğrul Çetin, minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Büyükşehir’den kimsesizlere sıcak yuva

Büyükşehir’den kimsesizlere sıcak yuva

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Adalet Bakan Yardımcılığına Yakup Moğul atandı

Adalet Bakan Yardımcılığına Yakup Moğul atandı

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.