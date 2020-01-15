YURTHABER
  4. Altındağlı gençlere karne hediyesi

Altındağlı gençlere karne hediyesi

ANKARA HABERLERİ  | 15.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, takdir ve teşekkür alan öğrencilere belediyenin spor tesislerini yarıyıl tatilinde ücretsiz kullanma imkanı getirdi.Altındağ’da başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor.

Altındağ Belediyesi, takdir ve teşekkür alan öğrencilere belediyenin spor tesislerini yarıyıl tatilinde ücretsiz kullanma imkanı getirdi.
Altındağ’da başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla takdir ve teşekkür alan öğrenciler, yarıyıl tatilinde belediye spor tesislerine ücretsiz girebilecek. Yarıyıl karne hediyesi 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfta okuyan ve yalnızca takdir ve teşekkür alan öğrencileri kapsayacak. Öğrencilerin 15-20 Ocak tarihleri arasında spor tesislerine giderek ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Ön kayıt yaptıran ve bu hediyeden faydalanma hakkına sahip olan öğrenciler, yarıyıl tatili boyunca hafta için her gün saat 10.00-12.00 arasında Ali Ersoy Yüzme Havuzu, Gültepe Kapalı Yüzme Havuzu, Karapürçek Su Parkı ve Ali Ersoy Buz Pisti’nden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

“Çok çalışanlar hediyeyi hak etti”
“Altındağlı çocuklarımız okulların açıldığı ilk günden itibaren çalıştı, emek verdi, sınavlara hazırlandı. İyi notlar alıp takdir ve teşekkürü kapanlar, böyle güzel bir hediyeyi hak etti” diyen Başkan Asım Balcı, “5, 6, 7 ve 8’inci sınıfta okuyan, takdir ve teşekkür alan öğrencilerimize tatilde spor ücretsiz. Herkesi bu güzel hediyeden faydalanmaya çağırıyorum. Doya doya eğlenin, gönlünüzce spor yapın” ifadelerini kullandı.
Çocuklara tatilde bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını öğütleyen Başkan Balcı, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için de başarılar diledi. Altındağ Belediyesi kütüphanelerinin ders çalışmak için oldukça uygun ortamlar olduğunu söyleyen Balcı, “Bu karnede eksikleri olan, takdir ya da teşekkür alamayan öğrencilerimiz üzülmesinler. Kütüphanelerimizde, Gençlik Merkezlerimizde ders çalışmak için her tür kaynak ve uygun ortam var. Pes etmesinler, eksiklerini tamamlasınlar, ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar. Yaz tatilinde Altındağlı gençler için başka sürprizlerimiz olabilir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Polatlı’da “IPARD II” bilgilendirme toplantısıPolatlı’da “IPARD II” bilgilendirme toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ve beraberindekileri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ve beraberindekileri kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Kaymakam Abbasoğlu: "Her zaman halkın yanındayız ve bizlerde halkın bir parçasıyız"

Kaymakam Abbasoğlu: "Her zaman halkın yanındayız ve bizlerde halkın bir parçasıyız"

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:02
Öğle
13:03
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Belit Eczanesi
Cankaya
Özkaya Eczanesi
Yenimahalle
Şevval Eczanesi
Mamak
Zehra Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Ecemiş Eczanesi
Altindag
İrem Eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.