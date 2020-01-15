Altındağlı gençlere karne hediyesi

Altındağ Belediyesi, takdir ve teşekkür alan öğrencilere belediyenin spor tesislerini yarıyıl tatilinde ücretsiz kullanma imkanı getirdi.

Altındağ’da başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla takdir ve teşekkür alan öğrenciler, yarıyıl tatilinde belediye spor tesislerine ücretsiz girebilecek. Yarıyıl karne hediyesi 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfta okuyan ve yalnızca takdir ve teşekkür alan öğrencileri kapsayacak. Öğrencilerin 15-20 Ocak tarihleri arasında spor tesislerine giderek ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Ön kayıt yaptıran ve bu hediyeden faydalanma hakkına sahip olan öğrenciler, yarıyıl tatili boyunca hafta için her gün saat 10.00-12.00 arasında Ali Ersoy Yüzme Havuzu, Gültepe Kapalı Yüzme Havuzu, Karapürçek Su Parkı ve Ali Ersoy Buz Pisti’nden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

“Çok çalışanlar hediyeyi hak etti”

“Altındağlı çocuklarımız okulların açıldığı ilk günden itibaren çalıştı, emek verdi, sınavlara hazırlandı. İyi notlar alıp takdir ve teşekkürü kapanlar, böyle güzel bir hediyeyi hak etti” diyen Başkan Asım Balcı, “5, 6, 7 ve 8’inci sınıfta okuyan, takdir ve teşekkür alan öğrencilerimize tatilde spor ücretsiz. Herkesi bu güzel hediyeden faydalanmaya çağırıyorum. Doya doya eğlenin, gönlünüzce spor yapın” ifadelerini kullandı.

Çocuklara tatilde bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını öğütleyen Başkan Balcı, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için de başarılar diledi. Altındağ Belediyesi kütüphanelerinin ders çalışmak için oldukça uygun ortamlar olduğunu söyleyen Balcı, “Bu karnede eksikleri olan, takdir ya da teşekkür alamayan öğrencilerimiz üzülmesinler. Kütüphanelerimizde, Gençlik Merkezlerimizde ders çalışmak için her tür kaynak ve uygun ortam var. Pes etmesinler, eksiklerini tamamlasınlar, ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar. Yaz tatilinde Altındağlı gençler için başka sürprizlerimiz olabilir” dedi.

