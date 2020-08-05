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Altınköy’de hasat yapıldı

ANKARA HABERLERİ  | 05.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, hasat yapıldı.Geleneksel köy hayatının yaşandığı ve ziyaretçilere tüm ayrıntılarıyla yaşatıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hasat bereketi yaşandı.

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, hasat yapıldı.
Geleneksel köy hayatının yaşandığı ve ziyaretçilere tüm ayrıntılarıyla yaşatıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hasat bereketi yaşandı. Hasadı yapılan Altınköy buğdayı, ekmek olma yolculuğuna başladı.

Ziyaretçilerle paylaşılıyor
Her yıl gerçekleştirilen hasadın köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz gibi, ekinler biçildi. Daha sonra biçilen ekinler harman yerine taşındı ve burada atlar ile düven sürüldü. Buğdayların patoza vurulmasının ardından hasat, eşekler ile su değirmenine taşındı. Su değirmenine taşınan buğdaylar burada öğütüldükten sonra una dönüştü. Bu unlar daha sonra ekmeğe dönüşecek ve yine Altınköy’e gelen ziyaretçilerimizle paylaşılacak" dedi.

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