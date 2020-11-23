Altınküre Okullarından öğretmenler günü mesajı

Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya bir kutlama mesajı yayınladı. Sakarya, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere korona virüs salgını nedeniyle uzaktan ve yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Ahmet Sakarya mesajında, “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan tüm öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Korona virüs salgınının neden olduğu tüm olumsuzluklara rağmen hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim ve öğretime devam eden tüm öğretmenlerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk nezdinde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarım” dedi.

