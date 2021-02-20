Altınordu-Adanaspor maçının ardından

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hafta içinde Altay'la karşılaşacaklarını, bu beraberliği telafi etmek zorunda olduklarını bildirdi.
Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, galibiyet serilerini devam ettiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında rüzgara karşı oynamalarına rağmen çok net pozisyonlar bulduklarını aktaran Eroğlu, "Bulduğumuz gol güzeldi, ondan sonraki süreç bizim lehimize gelişecekken, bir oyuncumuz pozisyon icabı dışarıda kaldığı anda dengesiz yakalandık ve savunmadaki kademe hatasından kalemizde golü gördük. 1-1'den sonra reaksiyon verip, rakibe karşı baskılı oynamaya çalıştık." dedi.
Eroğlu, ikinci yarıdaki planladıkları oyunu sergilediklerini ancak girdikleri pozisyonları sonuçlandıramadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hedefimiz tempoyu artırıp, rakibi hataya zorlamaktı ama rakip takım oyuncuları bazı bölümlerde oyunu soğutma anlamında yerde kaldığı pozisyonlarda oyun da durdu. Bu ülkemizde yaşanan genel bir sıkıntı. Bazı takımlar vakit geçirmeyi tercih ediyor, olmaması gerekir. Benim takımım için de geçerli. Oyun çok soğudu. Oyuncu olarak o ritmi sağlamakta zorlanıyorsun. Bu olmaması lazım, herkes puan için mücadele veriyor. Maçta bir oyuncu sakatlanıyor, öyle bir bağırıyor ki, bir şey oldu mu diye tedirgin oluyorsun ama 3 saniye içinde sahaya giriyor. Buna belki kural gelebilir. Dışarıya çıkan oyuncuların 3 dakika dışarıda beklemesi gibi."
Takımdan memnun olduğunu belirten Eroğlu, "Önümüzde Altay derbisi var, bu beraberliği telafi etmek zorundayız." diye konuştu
- Emrah Bayraktar: "Ligdeki durumumuz belli, bizim için aldığımız her puan çok önemli."
Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar da Türkiye'de genç oyuncu gelişimine büyük katkı veren Altınordu'ya bu misyonundan dolayı teşekkür etti.
Geçen hafta derbi maçta Adana Demirspor'la karşılaştıklarını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Derbi maçlarda duygusal ve fiziksel olarak bir seviyeye çıkarsınız. Arkasından oynanan maçlar herkes için zordur. Oyuncularımıza bunu anlattım. Bugün özellikle müsabakanın ikinci yarısının bazı bölümlerinde topa sahip olamadık ve çok baskı yedik ama 1-0 geriye düştükten sonra geri gelmeyi bildik. Mücadele etmeyi öğreniyoruz, daha önceki maçlarda zaman zaman topa daha fazla sahip olduğumuz ve daha üretken maçlarımız oldu. Bazen oynamıyorsanız savunmayı da bileceksiniz. Yenemiyorsanız, yenilmemeyi de bileceksiniz. Bu futbolda temel kavramlardan biridir. Biz bugün oynayamadık ama mücadele ettik."
Bayraktar, oyunlarını geliştirmeye çalışarak mücadelelerinin lig sonuna kadar böyle devam edeceğini belirterek, "Ligdeki durumumuz belli, bizim için aldığımız her puan çok önemli. Adanaspor taraftarına da tekrar söylüyorum, onların saygı duyacağı bir takım oluşturmak için çabalıyoruz." dedi.