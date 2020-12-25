Altınordu Belediyesi kar ile mücadele hazırlıklarını tamamladı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, olumsuz kış şartları ile mücadele etmek adına hazırlıklarını tamamladı.

Altınordu Belediyesi’nde, karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda kar kürüme, tuzlama ve solüsyon aracı hazır hale getirildi. Karla mücadelede kullanılacak tüm araçlar ve personeller, olası kar yağışına karşı hazır bekletiliyor. Kar yağışıyla birlikte ekipler, halkın can ve mal güvenliği için gece-gündüz göre görev yapacak, valilik ve büyükşehir koordinasyon kuruluyla kırsalda çalışma yürütecek.

Araç filosuna ciddi kazanımlar sağlayan belediye, bu sezon kar püskürtme araçlarıyla da hizmet verecek. Vatandaşın kardan dolayı bir mağduriyet yaşamaması için iş makinelerinin giremediği yerleri açmak adına 3 adet mini kar küreme ve püskürtme aracı alındı. Yaya yolunda biriken karların temizliği için alınan yeni kar küreme araçları, öncelikli olarak halkın yoğun olarak kullandığı ara sokak, kaldırım, cami ve okul önlerinin temizliğinde kullanılacak. Bu araçlarla daha pratik ve daha seri bir çalışma hedefleniyor.

Çalışmalarda, şehir içi ulaşımını sağlayan ana arterler başta olmak üzere tüm önemli noktalar bıçaklı kar küreme araçları ile temizlenecek. Ayrıca yaşanılacak buzlanmaya karşı da tuzlama ve solüsyon çalışması yapılacak.



