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Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti

01.06.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig'e düşen Akhisarspor'da forma giyen Bertuğ Bayar'la anlaştı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Öte yandan altyapıdan Mustafa Kocabaş'la da profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

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