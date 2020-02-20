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Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'dan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

İZMİR HABERLERİ  | 20.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'dan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre Özkan, ziyarette, Kasapoğlu'nu 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla 3-5 Nisan'da düzenleyecekleri 7. Uluslararası İzmir Kupası'na davet etti.

Bakan Kasapoğlu, Altınordu Kulübünün yetiştirdiği milli futbolcuların yanı sıra düzenlediği uluslararası organizasyonlarla Türkiye'ye önemli katkıda bulunduğunu, Özkan'ın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydederek, "Bu konuyla ilgili planlamalarımız, çalışmalarımız var. Gençlerimizi çeşitli panellerle Özkan ile bir araya getireceğiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca 12 Yaş Altı İzmir Cup gibi önemli bir organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu yıl her zamankinden daha fazla destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Seyit Mehmet Özkan ise ziyarette Avrupa'nın 12 yaş düzeyinde en büyük ikinci turnuvasını 7. kez düzenleyeceklerini belirterek, "Bu yıl 48 takımı konuk edeceğiz. Chelsea, Leicester City, Arsenal, Milan, Porto, Benfica, Atletic Bilbao, Valencia, PSV ve Marsilya gibi üst düzey ekipler var. Üç binin üzerinde futbolseveri konuk edip, ülke turizmine de katkı sağlayacağız. 3-5 Nisan'da Selçuk'ta buluşalım." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Kasapoğlu'nun yanı sıra TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin'i de makamında ziyaretti. Şahin'in ziyarette, organizasyonu canlı yayınlar ve programlarla destekleyeceklerini aktararak, "Altınordu'nun yaptığı keyifli ve ülkemiz adına son derece önemli organizasyonları ekrana taşımak bizim için de önemli. Bu yıl da 12 Yaş Altı İzmir Cup'ı en güzel şekilde TRT Spor'dan izleyicilerle buluşturacağız." şeklinde görüş belirtti.

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Altınordu Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret

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