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Altınordu, Sapanca Gençlikspor maçı kadrosuna 6 genç oyuncuyu dahil etti

18.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu, Sapanca Gençlikspor maçı kadrosuna 6 genç oyuncuyu dahil etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Bitexen Sapanca Gençlikspor'u konuk edecek.

Yarın saat 14.00'te Tire ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor karşılaşmasında hakem Erdem Mertoğlu görev yapacak.

Spor Toto 1. Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Altınordu, yarın rakibini yenip adını 4. tura yazdırmak için mücadele edecek.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, yarınki maçın kadrosuna Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 18-19 Yaş Altı Takımı’ndan Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, Mehmet Ablay, Furkan Yöntem, Yusuf Talga ve Abdullah Soğucak'ı dahil etti.

Öte yandan ALFA İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA olarak 14 ve 15 yaş altı liglerinde mücadele ettiklerini, 16 yaş altı liginde ise Yeşilyurt Merkez Futbol Okulundan seçilmiş sporcuların yer alacağını belirtti.

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