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Altınordu SYDV’den günlük 1400 kişiye sıcak yemek

ORDU HABERLERİ  | 27.04.2020 18:36 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, günlük bin 400 kişiye sıcak yemek yardımı yapıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden sağlanan ödenekle hizmetini sürdüren Altınordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aşevi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sıcak yemek hizmetinin kapasitesini arttırdı.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olup, yaşlı, engelli, kendi yemeğini yapabilecek durumda olmayan ailelere haftanın 7 günü tek seferde iki öğün yetecek kadar sıcak yemek yardımında bulunan Altınordu SYDV, her gün 4 çeşit yemek ve ekmeği, yaklaşık 400 haneye ulaştırıyor.Altınordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sıcak yemek hizmeti konusunda açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Devletimiz, sosyal Devlet olmanın tüm gereklerini yerine getiriyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, günlük bin 400 kişiye sıcak yemek yardımı yapıyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden sağlanan ödenekle hizmetini sürdüren Altınordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aşevi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sıcak yemek hizmetinin kapasitesini arttırdı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olup, yaşlı, engelli, kendi yemeğini yapabilecek durumda olmayan ailelere haftanın 7 günü tek seferde iki öğün yetecek kadar sıcak yemek yardımında bulunan Altınordu SYDV, her gün 4 çeşit yemek ve ekmeği, yaklaşık 400 haneye ulaştırıyor.
Altınordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sıcak yemek hizmeti konusunda açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Devletimiz, sosyal Devlet olmanın tüm gereklerini yerine getiriyor. Bu salgın günlerinde mağdur olan ve sıkıntı çeken tüm vatandaşlarımıza, Devletimiz kucağını açmış ve gerekli yardımları yapmaya başlamıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla yapılan sosyal yardımlar, ekonomik yoksunluk içerisinde olan ve salgın nedeniyle sıkıntıya düşen vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu yardımlar daha da arttırılmıştır” dedi.
Altınordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza ait aşevinin Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kapasitesini arttırdığını belirten Vali Yavuz, “Aşevimiz, bin 400 kişiye günlük sıcak yemek yardımı yapar hale geldi. Kendi aşçılarımız tarafından hazırlanan sıcak yemekler, sefer taslarına koymak suretiyle servis araçlarımızla vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülüyor. Sıcak emeklerin evlere ulaştırılması konusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi bizlere araç desteği sağlıyor. Böylece daha kısa sürede yemeklerin evlere dağıtımı gerçekleştiriliyor. Tek seferde iki öğün yetecek kadar sıcak yemek hizmeti veren aşevimizde her gün 4 çeşit yemek ve ekmek dağıtımı yapılmakta. Ayrıca, Ramazan ayına mahsus kahvaltılık dağıtımı da yapılacak. Sıcak yemek hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımız da bu hizmetten ve yemeklerin kalitesinden memnunlar. Bu mübarek Ramazan ayında ve yılın 365 gününde bu güzel hizmeti sunan Altınordu Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza, yemeklerin vatandaşlarımıza kısa sürede ulaştırılmasında servis aracı desteği veren Ordu Büyükşehir Belediyemize, Altınordu Belediyemize ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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