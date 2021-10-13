YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

13.10.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Pazar günü kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından birisiyle oynayacağız" - "Bu ligde kolay maç yok. Her takım her takımdan rahatça puan alabiliyor. Alacağınız iki galibiyet sizi play-off potasına sokuyor"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından olduğunu belirtti.

Altınordu'dan yapılan açıklamaya göre Eroğlu yönetimindeki kırmızı-lacivertliler pazar günü deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Eroğlu, ligin geride kalan bölümünde 10 puan topladıklarını, milli maç için verilen arayı da iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pazar günü kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından birisiyle oynayacağız. Menemenspor galibiyeti bizim için moral oldu. Kazandıkça yukarıya tırmanmaya başlıyoruz. Bu ligde kolay maç yok. Her takım her takımdan rahatça puan alabiliyor. Puanlar birbirine çok yakın, alacağınız iki galibiyet sizi play-off potasına sokuyor. Kaybettiğiniz zaman da alt sıralara doğru iniyorsunuz. Hedefimiz maçlarımızı kazanıp yavaş yavaş yukarı çıkmak. Ligin 8 haftalık bölümü geride kaldı. İlk yarının bitmesine daha 9 maç var. Bu maçlarda en iyi sonuçları alıp başarılı olmak istiyoruz."

Eroğlu, oyun sisteminin tam oturması ve oyuncuların da takıma uyum sağlamasıyla ligin üst sıralarına doğru tırmanacaklarını kaydetti.

Kırmızı-lacivertlilerin kaptanı Ahmet İlhan Özek de Menemenspor maçını kazanarak milli araya iyi girdiklerini aktardı.

Erzurumspor deplasmanında zorlu bir maçın kendilerini beklediğini kaydeden Özek, şunları ifade etti:

"Bu karşılaşma onlar adına da bizim adımıza da zor olacak. Rakibimiz biliyor ki Altınordu genç ve dinamik bir ekip, savaştığı zaman herkesi yenebilecek güçte. Erzurumspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
GÜNCELLEME - İzmir'de evde bıçaklanmış bulunan iki genç hayatını kaybettiGÜNCELLEME - İzmir'de evde bıçaklanmış bulunan iki genç hayatını kaybetti

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
13:03
İkindi
16:12
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.