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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Daha iyi bir Altınordu izlettireceğiz"

16.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Daha iyi bir Altınordu izlettireceğiz"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ikinci devrede daha iyi bir takım olacaklarını belirtti.

Eroğlu, yapığı yazılı açıklamada, ilk 17 haftalık bölümde 7'si 10 maç ve üzerinde olmak üzere 17 altyapı oyuncusuna şans verdiklerini kaydetti.

İlk yarıyı 29 puanla tamamladıklarını hatırlatan Eroğlu, "İkinci yarıda her şeyin üzerine koyarak daha iyi bir Altınordu izlettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, sezon içinde Atakan Üner’in Beşiktaş’a, Ravil Tagir'in Medipol Başakşehir’e, Kerim Alıcı’nın Göztepe’ye, Muhammed Mert’in Atakaş Hatayspor’a, Muhammet Taha Tepe’nin Trabzonspor’a transfer olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Şu anda Süper Lig’de Altınordu patentli 13 futbolcu var. Bu, yarışmacı ve yetiştirici karakterimizin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Liderliğe yükseldiğimiz dönemde ciddi sakatlıklar ve Kovid-19 sorunları yaşamasaydık şu anda halen zirvede yer alırdık. Sezon içerisinde yaşadığımız zorunlu rotasyonlara rağmen zirveye çok yakınız. İkinci yarı öncesinde 8 ve 11 numara pozisyonunda forma giyen iki oyuncu transfer edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Emre Nefiz ile Ahmet Dereli tam performansla aramızda olacak. Ahmet İlhan Özek'in seviyesine çıkabilecek düzeyde oyuncularımız da hazır. Ligin ikinci yarısı bambaşka geçecek ve biz buna hazırız."

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