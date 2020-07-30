Altınordu, Türkiye ve Avrupa'da altyapı oyuncularının aldıkları süreleri araştırdı

İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Gençlerbirliği'nin ligde altyapı oyuncusuna en fazla süre veren takımlar olduğunu bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yayımlanan yazısında, Avrupa'nın 32 ligi ve 528 takımının altyapı oyuncularına verdikleri süreler hakkında bir araştırma yaptıklarını, 2018-2019 sezonu ile 2019-2020'de Kovid-19 nedeniyle liglere ara verilmesine kadar olan dönemi incelediklerini belirtti.

Toplam 32 ligde altyapı oyuncularının süre alma oranının yüzde 9 olduğunu aktaran Özkan, bu oranların Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ve İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yüzde 11, İngiltere Premier Lig'de yüzde 10, Almanya Bundesliga'da yüzde 6 ve İtalya Serie A'da yüzde 3 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Özkan, diğer liglere bakıldığında İsviçre Süper Ligi'nde A takımların maçlarında altyapı oyuncularına yüzde 19 oranında süre verdiğini, Türkiye'nin yüzde 3 ile Portekiz ve Yunanistan'ın önünde sondan üçüncü sırada bulunduğunu ifade etti.