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Altınordu Yiğit Emre ile imzaladı

FUTBOL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Genç futbloculara yaptığı yatırımlarla Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasına adını yazdıran 1. Lig ekibi Altınordu, Burak İnce ve Ravil Tagir’in ardından 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik’le de üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu Yiğit Emre ile imzaladı

Bu sezon namağlup Türkiye Şampiyonu olan ALFA U17 Takımı’nda forma giyen orta saha oyuncusunun anne-babası Ayşe ve Fikret Çeltik, hiçbir şart öne sürmeden Yiğit adına üç yıllık sözleşmeye imzayı attı. “Çocuğumuzun kariyer planı Altınordu’ya ve Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a aittir" diyen baba Fikret Çeltik, “Yetiştiricilik sadece futbolda değil, her meslekte çok zor ve önemli. Bunun değerinin bilinmesi gerekir. Yapılan, parayla pulla ölçülemeyecek bir iştir ve biz de saygımızı ancak böyle gösterebiliyoruz" dedi.

Çeltik ailesine teşekkür eden Başkan Seyit Mehmet Özkan da “Evlatlarımız için en iyisi neyse onu yapıyoruz. Akademimizden çıkan her gencimizi, armaya olan borcunu ödedikten sonra en iyi liglerde görmek istiyor ve kariyer planlamalarını buna göre yapıyoruz" diye konuştu.

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altınordu Burak İnce Ravil Tagir Yiğit Emre Çeltik

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