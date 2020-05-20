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  4. Altınordu'da futbolculara ve teknik heyete ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

Altınordu'da futbolculara ve teknik heyete ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 20.05.2020 15:00 | Son Güncelleme

Altınordu'da futbolculara ve teknik heyete ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik kadro ile futbolculara Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği açıklamada, futbol takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi.

Kırmızı-lacivertli ekibe ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.

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