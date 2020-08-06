YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Altınordu’da korona virüsü denetimleri sürüyor

Altınordu’da korona virüsü denetimleri sürüyor

ORDU HABERLERİ  | 06.08.2020 15:57 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde korona virüsü (Kovid-19) tedbirlerine karşı denetimler gerçekleştirildi.Salgın dolayısı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı uygulanan denetimler Altınordu’da sürüyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde korona virüsü (Kovid-19) tedbirlerine karşı denetimler gerçekleştirildi.
Salgın dolayısı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı uygulanan denetimler Altınordu’da sürüyor. Şehrin birçok mahallesinde uygulanan denetimlerde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi amacıyla uyarılar yapılırken Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince de esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.
"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla düzenlenen denetimler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt, İsa Hitaloğlu, Cihat Demiralp, Altınordu İlçe Emniyet Müdür Vekili Selçuk Tomakin, kurum müdürleri, polis ve zabıta ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Ordu Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:23
Öğle
12:39
İkindi
16:32
Akşam
19:46
Yatsı
21:21

Ordu Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Acar Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Bahçelievler Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Uğur Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Gazi Eczanesi
Fatsa
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Atila Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Kuyumcuoğlu Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Chp’li Varnalı: “en Büyük Hedefimiz İktidar Olmak”

Chp’li Varnalı: “en Büyük Hedefimiz İktidar Olmak”

Kurutulmuş Yayla Çiçekleri İlgi Görüyor

Kurutulmuş Yayla Çiçekleri İlgi Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.