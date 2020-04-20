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Altınordu’da Yeni Mahalle altyapısı yenileniyor

ORDU HABERLERİ  | 20.04.2020 18:13 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi ekipleri, ilçenin en büyük mahalleleri arasında yer alan Yeni Mahalle eski sanayi sitesinde başlattığı yağmur suyu yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Hem dış mahallelerde hem şehir merkezinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Altınordu Belediyesi Düz mahalle, Şirinevler Mahallesi ve yeni sanayi bölgesinde altyapı çalışmaları kapsamında yıllardır sorun olan yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarını tamamlamak için harekete geçti.

Altınordu Belediyesi ekipleri, ilçenin en büyük mahalleleri arasında yer alan Yeni Mahalle eski sanayi sitesinde başlattığı yağmur suyu yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hem dış mahallelerde hem şehir merkezinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Altınordu Belediyesi Düz mahalle, Şirinevler Mahallesi ve yeni sanayi bölgesinde altyapı çalışmaları kapsamında yıllardır sorun olan yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarını tamamlamak için harekete geçti. Aşırı yağışlarda su baskını yaşanan bölgede büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarla yağmur suyu hatları tamamen yenileniyor.
Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlayan eski borular sökülerek yerine uzun ömürlü koruge borular döşeniyor.
Altınordu Belediyesi tarafından daha önce başlatılan ve yapılan çalışmaların ardından yağmur suyu problemlerinin ortadan kalktığı Düz Mahalle, Şirinevler Mahallesi ve Yeni Sanayi sitesinin ardından Yeni Mahalledeki çalışmaların da tamamlanması ile eski sanayi bölgesinin alt yapı sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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