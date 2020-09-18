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Altınordu’da yol onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor

ORDU HABERLERİ  | 18.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından şehrin ulaşım ağında bulunan yollarda konfor arttırmak için çalışmalar sürüyor.Altınordu ilçesinde bulunan 92 mahallede sürdürülen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların olumsuz etkilediği yolların ve mevcut yolların bakım onarımlarını gerçekleştiriyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından şehrin ulaşım ağında bulunan yollarda konfor arttırmak için çalışmalar sürüyor.
Altınordu ilçesinde bulunan 92 mahallede sürdürülen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların olumsuz etkilediği yolların ve mevcut yolların bakım onarımlarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen çalışmalarda reglaj, malzemeli yol bakım onarımı, heyelan temizleme, boru atma, parke tamiratı ve deforme yaşanan yollarda yama çalışması yürütülüyor.
Altınordu Belediyesi tarafından mahallelerde devam eden çalışmaları değerlendiren muhtar ve vatandaşlar, çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, çalışmalar dolayısı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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