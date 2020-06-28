Altınordulu Kerim Alıcı Beşiktaş yolunda

Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde İzmir'e gelerek Kerim transferi için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la masaya oturacağı bildirildi.
Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1'inci Lig'de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyununcun bir sonraki satışından da pay talep edecek. Kerim'in ikizi Barış, 2018'de Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
(DHA)
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