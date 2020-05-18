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Altınova, müzeleriyle de anılacak

YALOVA HABERLERİ  | 18.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası nedeniyle Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası nedeniyle Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral bir mesaj yayınladı.
Tarihi zenginliklere sahip çıkmanın asli görevleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Oral, “Bizler geçmişimizi iyi bilmemiz lazım ki geleceğe ona göre bakalım. O yüzden biz gençlerimize geçmişimizi öğretelim ve geleceğimize ona göre şekillendirelim istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Başkan Metin Oral, ilçenin tarihi ve turizm alanlarının yeniden gün yüzüne çıkartılabilmesi için de çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Oral, “Bizim tescilli yerlerimiz var. Kent Müzesi Projemiz yapım aşamasında. Bununla beraber Denz Feneri, Atatürk Evi ve tarihi hamam gibi tescilli yapılarımızın teşhir ve tanzim projelerimizi hazırlatıyoruz. Bu Türkiye’de pek olmayan bir müze olacak. Deniz Fneri ile ilgili burada bir tarihçe olacak. Sadece fenerle ilgili objeler olmayacak. İçerisinde ayrıca bu feneri koruyan aileyi de anlatacağız. Genelde burayı aileler babadan-oğula şekilde işletmiş. Atatürk’ün Hersek’te konakladığı bir ev var burada. Onunla ilgili restorasyon projesi de onaylandı. Kuş Müzesi ile ilgili de bir proje yaptık. Hersek Hamamı ile ilgili de bir çalışmamız olacak. Çobankale ile ilgili kazı çalışmaları 2020 yılında da devam edecek. İnşallah 5-6 yıl sonra buradaki kaleyi ortaya çıkaracağız. Bizans-Osmanlı tarihi ile ilgili ve Altınova’nın tarihiyle ilgili yeni bilgi ve belgeler elimize geçecek” dedi.

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