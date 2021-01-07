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Altınova zabıtasından örnek çalışma

YALOVA HABERLERİ  | 07.01.2021 12:43 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeli, 2020 yılında da vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etti.Zabıta Amirliği, 2020 yılı içerisinde toplam 4 bin 940 işlem yaptı.

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeli, 2020 yılında da vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etti.
Zabıta Amirliği, 2020 yılı içerisinde toplam 4 bin 940 işlem yaptı. Ayrıca Zabıta Amirliği 2 bine yakın COVID-19 denetimi ve vatandaşlara destek çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür etti. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, vatandaşın refah ve huzuru için 7/24 esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği 2020 yılı içerisinde; 2 bin 499 esnaf denetimi, 157 dilenci kontrolü, 520 seyyar satıcı kontrolü, 24 kaçak inşaat kontrolü, 392 inşaat kontrolü, 115 hoparlör ilanı, 3 bin 24 giden tebligat, 427 tabela afiş kontrolü, 253 S Plakası ve model yükseltme işlemi, 283 güzergâh izin belgesi, 41 çeşitli faaliyetler, 48 defin işlemi, 78 ihtar işlemi, bir cenaze bordrosu ve 67 idari ceza olmak üzere toplam 4 bin 940 işlem gerçekleştirdi.

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