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Altınova’da alt ve üst yapı seferberliği

YALOVA HABERLERİ  | 13.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, Sağlık Caddesinde içme suyu hattı yenileme ve Ayazma yolundan baskı beton kaldırım çalışmalarına başladı.

Yalova Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, Sağlık Caddesinde içme suyu hattı yenileme ve Ayazma yolundan baskı beton kaldırım çalışmalarına başladı. Yol genişletme çalışmaları kapsamında İlçe Müftülüğü önüne 380 metre uzunluğunda, 3 ile 4.5 metre yüksekliğinde, 30-35 santimetre kalınlığında istinat duvarı inşâ edildi. Ekipler bu çalışmaların ardından Sağlık Caddesi’nde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı. Toplam 800 metrelik asbest hat yenilenerek hdpe hatta çevrilme çalışmaları devam ediyor. Hatla ilgili revize çalışmalarına da sürüyor.
Garaj Amirliği Ekipleri, Hürriyet Mahallesi Ayazma cami önüne gerçekleştirdiği 515 metrekarelik mozaik taş döşenerek kaldırımları çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni projeye de start verdi. Ekipler, Ayazma yolunda baskı beton kaldırım çalışmalarına da başlandı. Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri İnşaat Yüksek Mühendisi Kubilay Karaca, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu bölgeye bisiklet yollarının yapılacağını söyledi.

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