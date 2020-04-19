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Altınova’da esnafa maske dağıtıldı

YALOVA HABERLERİ  | 19.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe esnafını ziyaret ederek maske dağıtıp, koronavirüs konusunda uyarılarda bulundular.
Ziyaretlerde vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, zorunlu haller dışında evde kalmaları, sosyal mesafe, izolasyon ve temas kurallarına uymaları ve temizlik konularında tedbirli olmalarını istediler.
Virüs salgının önüne geçebilmek için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Esnaflarımız sosyal mesafe alanına dikkat ederek, çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımız da oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyor. Zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgını ile mücadelemiz topyekûn devam ediyor” dedi.
İlçede gerekli tedbirleri alarak, vatandaşların sağlığını korumaya çalıştıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Marketlerde ve pazarlarda uyulması gereken kurallar var. Lütfen tüm kurallara uyalım. Bu süreci en az hasarla atlatmak için el ele vererek birlikte başaracağız” diye konuştu.

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