YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

YALOVA HABERLERİ  | 06.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye’nin denizcilerini yetiştiren Yalova Üniversitesi Altınova MYO, yeni eğitim öğretim döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.2019 yılında 86 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO), bu yıl bünyesine 100 yeni öğrenci katacak.

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Türkiye’nin denizcilerini yetiştiren Yalova Üniversitesi Altınova MYO, yeni eğitim öğretim döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.
2019 yılında 86 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO), bu yıl bünyesine 100 yeni öğrenci katacak. Altınova MYO; Yalova Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve TERSAN Tersanesi arasında yapılan protokol gereği ülkemizin iş garantili tek okulu olma özelliğinde. Öte yandan; Altınova Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen, “Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi” ise ülke genelinde bir model olarak eğitim verecek. Okul, sadece denizcilik alanında değil, genel programlarda da iş garantili tek okul olma özelliği taşıyor.
Altınova Meslek Yüksek Okulu’nun bir proje okulu olduğunu ve iş garantili olması bakımından örneğinin bulunmadığını ifade eden Yalova üniversitesi Altınova MYO Müdürü Öğr. Görevlisi Kpt. Hakan Kahramaner, “Altınova Meslek Yüksek Okulu 2019 yılında Altınova Belediyesinin ve ilçedeki gemi inşaat tersanelerinin destekleriyle kurulmuş bir proje okuludur. Okulumuzun diğer okullardan farkı ilgili her kesimin bu okulun işletilmesinde payının olduğu ulusal ve uluslararası anlamda emsal teşkil edilebilecek bir model olmasıdır. En baştaki avantajımız bizi tercih eden öğrencilerin istihdam desteği alması, ilerideki kariyerlerinde çalışacakları en müstesna işletmelerle eğitim döneminde tanışmalarıdır.
Mezun olduklarında yüksek gelirlerle iş imkânı bularak ileriye dönük bir avantaj sağlamış olacaklardır. Ayrıca Yalova’nın üç büyük endüstri bölgesine yakın olması sebebiyle öğrencilerimiz eğitimleri sırasında söz konusu endüstriyel bölgelere teknik gezi ve ziyaretler kapsamında eğitimlerine katkı sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası öğrencilerimizin de katılımıyla okulumuzda en iyi eğitimi vermek üzere genç, dinamik ve tecrübeli bir ekiple yeni öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

AK Parti’li vekilden CHP’li vekile havaalanı cevabı

AK Parti’li vekilden CHP’li vekile havaalanı cevabı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Yalova Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:58
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:20
Yatsı
21:54

Yalova Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Eylül Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.