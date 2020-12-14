YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Altınova’da semt pazarında sıkı denetim

Altınova’da semt pazarında sıkı denetim

YALOVA HABERLERİ  | 14.12.2020 11:39 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Semt Pazarında; vatandaşlar, HES Kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra pazar alanına alınırken maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi uygulanıyor.Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yalova Altınova Semt Pazarında; vatandaşlar, HES Kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra pazar alanına alınırken maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi uygulanıyor.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, semt pazarını gezerek denetimler yapıp, vatandaşları sosyal mesafe ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundular.
Altınova Emniyet Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, koronavirüs sebebiyle pazar yerine geniş önlemler aldı.
Koronavirüse karşı çok ciddi bir mücadele verdiklerini ifade eden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için çalışıyoruz. İnsanlarımızı virüse karşı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Tüm halkımızın evde kalmasını ve bu önemli süreçte mümkün oldukça sokağa çıkmamalarını istiyoruz” dedi.
Pazar yerinde her türlü tedbirin alındığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Vatandaşlarımız; HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü ve ellerinin dezenfekte edilmesinden sonra pazar yerine giriyorlar. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske veriyoruz. Pazarımızda tezgâhlar arasında sosyal mesafe alanı uygulanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
1/

Yalova Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:03
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

Yalova Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Bayrak Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.