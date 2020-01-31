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Altınovalı öğrenciler camide buluştu

YALOVA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde öğrenciler camide buluştu.Altınova Müftülüğü yarı yıl tatilinde ‘Camiyi seviyoruz, Namazla buluşuyoruz’ programı tertip etti.

Altınovalı öğrenciler camide buluştu

Yalova’nın Altınova ilçesinde öğrenciler camide buluştu.
Altınova Müftülüğü yarı yıl tatilinde ‘Camiyi seviyoruz, Namazla buluşuyoruz’ programı tertip etti. Sabah namazı buluşmasına 150 öğrenci katıldı. Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii’nde gerçekleşen programa Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Müftüsü Recep Eren, müftülük personeli, 150 öğrenci, veliler ve vatandaşlar katıldı. Sabah ezanını Saralkent Camii imam hatibi İdris Gezer’in okumasıyla başlayan program öncesi hafız Muhammed Emin Yetim Yâsin sûresini okudu. Sabah namazını öğrenci Hafız Yahya kıldırırken, iki öğrenci kamet getirdi. İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, ‘ahlâklı ve erdemli gençlik’ konulu sohbet yaptı. Program Altınova Müftüsü Recep Eren’in duasıyla son buldu. Namaz sonrası Başkan Metin Oral, öğrencilere kahvaltı ikramında bulundu.

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Yalova Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:21
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

Yalova Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Nazlı Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Eylül Eczanesi
Cinarcik
Çakıl Eczanesi
Ciftlikkoy
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