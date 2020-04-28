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Altınşehir Mahallesinin içme suyu hattı yenilendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Adıyaman’da eskiyen ve sağlıksız olan mevcut içme suyu hattını yenilemek için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Altınşehir Mahallesinin eskiyen hattını yeniledi.Köprülü kavşak çalışmalarını fırsat bilerek Altınşehir Mahallesinin eskiyen içme suyu hattını yenilemek için çalışmaların sürdüğü Eğriçay Köprüsü üzerinde yenileme çalışması yapan ASKİM ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman halkını daha sağlıklı ve nitelikli içme suyuna kavuşturmak için şehir genelinde gerçekleştireceklerini söyledi.İncelemeler esnasında görevlilerden bilgi alan Başkan Kılınç, personeline kolaylıklar diledi.İçme suyu hattının daha sağlıklı malzemelerle değiştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Kılınç’a ve görevli personele teşekkür etti.

Altınşehir Mahallesinin içme suyu hattı yenilendi

Adıyaman’da eskiyen ve sağlıksız olan mevcut içme suyu hattını yenilemek için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Altınşehir Mahallesinin eskiyen hattını yeniledi.
Köprülü kavşak çalışmalarını fırsat bilerek Altınşehir Mahallesinin eskiyen içme suyu hattını yenilemek için çalışmaların sürdüğü Eğriçay Köprüsü üzerinde yenileme çalışması yapan ASKİM ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman halkını daha sağlıklı ve nitelikli içme suyuna kavuşturmak için şehir genelinde gerçekleştireceklerini söyledi.
İncelemeler esnasında görevlilerden bilgi alan Başkan Kılınç, personeline kolaylıklar diledi.
İçme suyu hattının daha sağlıklı malzemelerle değiştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Kılınç’a ve görevli personele teşekkür etti.

Altınşehir Mahallesinin içme suyu hattı yenilendi

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