Altıntaş’ta yaban hayatına yem desteği

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor.

Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmaları yapan Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü doğadaki hayvanlara yonca, saman, yulaf ve buğday bırakarak, onlara sahip çıktı.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Saraycık Köyü, Karasivri tepe mevkiinde yapılan yemleme çalışmasına katılan Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ’’Kış aylarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktık. Yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında, yemleme çalışmaları devam edecek. Bu çalışmalar hayati öneme sahip. Vatandaşlarımızda kış şartlarında en azından sokaktaki hayvanlara karşı duyarlı olmalarını ve bu zorlu koşullarda bir kap su bir kap mama bırakarak onlara destek olmalarını istiyoruz’’ dedi.

