YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta yaban hayatına yem desteği

Altıntaş’ta yaban hayatına yem desteği

28.01.2021 09:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor.Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor.
Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmaları yapan Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü doğadaki hayvanlara yonca, saman, yulaf ve buğday bırakarak, onlara sahip çıktı.
Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Saraycık Köyü, Karasivri tepe mevkiinde yapılan yemleme çalışmasına katılan Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ’’Kış aylarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktık. Yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında, yemleme çalışmaları devam edecek. Bu çalışmalar hayati öneme sahip. Vatandaşlarımızda kış şartlarında en azından sokaktaki hayvanlara karşı duyarlı olmalarını ve bu zorlu koşullarda bir kap su bir kap mama bırakarak onlara destek olmalarını istiyoruz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:18
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Çelebi Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Simav’ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı

Simav’ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı

Kütahya’da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

Kütahya’da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

Hisarcık’ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine tablet bilgisayar

Hisarcık’ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine tablet bilgisayar

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Kütahyalı 50 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü

Kütahyalı 50 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.